Demonstrationen in Kandel mit rund 500 Teilnehmern

Mehr als vier Monate nach der Bluttat in Kandel hat es in der Stadt in der Südpfalz erneut mehrere Kundgebungen gegeben. Dabei blieb es am Samstag zunächst friedlich. Seit dem Morgen hatten sich insgesamt rund 500 Teilnehmer an den Aktionen beteiligt, darunter auch das „Frauenbündnis Kandel - Zusammenhalt für Deutschland“, wie ein Polizeisprecher in Ludwigshafen sagte. dpa