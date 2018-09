Demonstrationen in Landau nach Urteil im Kandel-Mordprozess

Vier Tage nach dem Urteil im Kandel-Mordprozess wollen im pfälzischen Landau heute mehrere Gruppierungen ihre unterschiedliche Haltung zu dem Richterspruch deutlich machen. So ziehen Teilnehmer unter dem Motto „Gegen das Skandalurteil“ vom Rathausplatz (19.00 Uhr) zum Landgericht. dpa

Angemeldet seien etwa 100 Teilnehmer, hieß es.

Ebenfalls auf dem Rathausplatz will der Studierendenausschuss Landau unter dem Motto „Gegen Rassismus, für eine unabhängige Justiz“ demonstrieren (18.30 Uhr). Als dritte Veranstaltung ist ein Friedensgebet in der Stiftskirche (19.15 Uhr) angekündigt. Die Polizei will die Gruppen auseinanderhalten und Präsenz zeigen.

Das Landgericht Landau hatte am Montag den vermutlich aus Afghanistan stammenden Flüchtling Abdul D. wegen Mordes und Körperverletzung zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts hatte er am 27. Dezember 2017 in Kandel seine Ex-Freundin Mia erstochen. Als Motiv hatte die Staatsanwaltschaft Eifersucht und Rache angenommen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Mitteilung der Stadt