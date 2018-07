später lesen Denkmalschutzpreis für Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Alexander Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Schlossherr in Sayn (Kreis Mayen-Koblenz), erhält für sein Lebenswerk den diesjährigen Preis für Denkmalschutz. Er habe sich über viele Jahrzehnte hinweg nicht nur für das familieneigene Schloss engagiert, sondern auch für etliche Burgen am Rhein, hieß es in der am Montag veröffentlichten Entscheidung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK) bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. dpa