später lesen Deponie-Arbeiter starb durch Ersticken infolge Vergiftung FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Der beim Gefahrstoffunfall auf einer Mülldeponie in Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ums Leben gekommene Arbeiter ist an Vergiftung gestorben. Eine Obduktion der Leiche habe als Todesursache inneres Ersticken ergeben, teilte die Polizei in Ludwigshafen am Donnerstag mit. dpa