Deponie: Blausäure und Schwefelwasserstoff Grund für Unfall

Der tödliche Gefahrstoffunfall auf einer Mülldeponie in Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist vermutlich von Blausäure und Schwefelwasserstoff verursacht worden. Das teilte die Polizei in Ludwigshafen am Mittwoch nach einem Schnelltest mit. dpa