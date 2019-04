später lesen Deponie-Unglück: CDU-Fraktionschef Baldauf will Transparenz Teilen

Rund acht Monate nach dem Deponie-Unglück in Hessheim hat der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, Transparenz gefordert. „Keiner weiß, ob es Gefahren gibt oder nicht. Das ist ein riesen Versäumnis der Landesregierung“, sagte Baldauf am Dienstag am Rande einer Sitzung des Umweltausschusses in Mainz. dpa