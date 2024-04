2. Bundesliga „Der abgezockte Hund“: Baumgarts Wiedersehen mit Ex-Trainer

Auf seinem Weg in das Pokal-Endspiel besiegte der FCK in der zweiten Runde auch den 1. FC Köln mit 3:2. Trainer der Kölner war am 31. Oktober noch Steffen Baumgart. „Ich habe schon einiges in diesem Jahr mit diesem Verein gehabt. Jetzt versuche ich natürlich, diesen Spieß ein bisschen umzudrehen“, sagte der HSV-Coach. Das Zweitliga-Spiel zwischen dem Aufstiegskandidaten Hamburger SV und dem Abstiegskandidaten 1. FC Kaiserslautern beginnt an diesem Samstag um 13.00 Uhr (Sky).