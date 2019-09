Politik : Der Brauneberger CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Licht gibt 2020 sein Mandat ab

Brauneberg/Trier Der Generationenwechsel in der regionalen CDU geht weiter. Auf den 66-jährigen Fraktionsvize folgt Karina Wächter aus Lösnich.

Der Generationwechsel bei der CDU im Bezirk Trier schreitet weiter voran. Nachdem Bezirkschef Bernhard Henter angekündigt hat, beim Parteitag am 31. Oktober nicht erneut antreten zu wollen ( der TV berichtete ), verlässt ein regionaler Landtagsabgeordneter noch in dieser Legislaturperiode das Mainzer Parlament.

Der 66-jährige Alexander Licht aus Brauneberg (Kreis Bernkastel-Wittlich) sagt auf Anfrage unserer Zeitung, er werde bereits im Sommer 2020 sein Mandat zurückgeben und den Weg freimachen für seine B-Kandidatin Karina Wächter, die dann in den Landtag einzieht. "Ich arbeite seit Jahren daran, dass wir gute politische Talente in der Region haben und verfolge den Plan seit langer Zeit. Es ist ein schönes Gefühl, selbst entscheiden zu können", sagte Licht, der bei der Landtagswahl 2021 schon fast 69 wäre.

Licht vertritt die Region seit 1991 im Landtag. Der dreifache Vater und vierfache Opa ist Fraktionsvize der CDU, heizte der Landesregierung bei den Skandalen um den Nürburgring und den Flughafen Hahn mächtig ein. "Ich habe jeden Aktenordner gelesen und schüttele immer noch den Kopf, wie solche Affären entstehen. Beim Hahn erleben wir heute noch die Fehleinschätzungen der Landesregierung. Es ist enttäuschend, dass es keine Konsequenzen aus dem gescheiterten Verkauf an den chinesischen Bieter SYT gab und die FDP in der Regierung nach dem Drei-Affen-Prinzip verfahren ist", sagt Licht. Karina Wächter, die 2020 das Mandat von Licht übernimmt, wohnt in Lösnich und arbeitet als Steuerberaterin.