Theater „Der Diplomat“: Probenstart für Nibelungen-Festspiele

Im Mittelpunkt von „Der Diplomat“ steht der desillusionierte Held Dietrich von Bern als Vermittler zwischen verfeindeten Fronten. Er wird als Friedensbote zu den Burgundern geschickt, um für Hunnenkönig Etzel um Kriemhilds Hand anzuhalten. Gleichzeitig will er einen blutigen Krieg verhindern, den eigentlich keiner will - und der dennoch unvermeidbar scheint. In dem erstaunlich aktuell wirkenden Stück des Autorenduos Feridun Zaimoğlu und Günter Senkel gerät Dietrich in die Zwickmühle seiner persönlichen Geschichte und der drohenden Eskalation. „Das Stück ist provokant und legt den Finger in die Wunde, wie Diplomatie nicht funktioniert“, hatte Intendant Hofmann unlängst gesagt.