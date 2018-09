später lesen „Der Elefantengeist“: Kohl als Theaterstoff in Mannheim FOTO: Egon Steiner FOTO: Egon Steiner Teilen

Gut ein Jahr nach dem Tod von Helmut Kohl bringt das Nationaltheater Mannheim heute ein Auftragswerk über den langjährigen Bundeskanzler auf die Bühne. In dem Stück „Der Elefantengeist“ legen Wissenschaftler in ferner Zukunft den früheren Kanzlerbungalow in Bonn frei. dpa