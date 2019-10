Der goldene Herbst verabschiedet sich: vorher noch 25 Grad

Menschen und ein kleiner Hund sitzen bei goldener Herbstsonne an einem See. Foto: Lino Mirgeler/dpa.

Offenbach In den kommenden Tagen verabschiedet sich der goldene Herbst in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Montag vorerst ein letztes Mal sonnig und bis zu 25 Grad warm werden, bevor es kühler und wechselhafter wird.

