Der Herbst kündigt sich an

Regentropfen sammeln sich auf den Blättern einer Pfingstrose. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild.

Offenbach Das Wetter kühlt ab in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Nachts fallen die Temperaturen teilweise auf unter zehn Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Am Sonntag ist es demnach stark bewölkt, gebietsweise gibt es Schauer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa