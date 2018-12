Auch sehbehinderte und blinde Kinder können an den Nikolaus im Nikolauspostamt im Saarland schreiben: dpa

Der Nikolaus antwortet seit Neuestem auch in der ertastbaren Brailleschrift, wie der Vorsitzende des Festausschusses St. Nikolaus, Peter Gerecke, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Dieses Jahr seien schon sechs Antwortbriefe in Blindenschrift verschickt worden. Ansonsten werden Kinderbriefe im saarländischen St. Nikolaus auch in Spanisch, Französisch, Italienisch, Englisch, Polnisch, Russisch und Chinesisch beantwortet: Bislang waren es in diesem Jahr bereits mehr als insgesamt 20 000 Briefe.

Auf die Idee mit Antworten in Braille sei man gekommen, nachdem die Landesschule für Blinde und Sehbehinderte im rheinland-pfälzischen Neuwied im vergangenen Jahr „an den Nikolaus“ geschrieben hatte, sagte Gerecke. Man holte sich Hilfe bei der Louis-Braille-Schule in Lebach, die einen Brief „vom Nikolaus“ in Punktmustern entwarf. Und: „Seit diesem Jahr antwortet der Nikolaus auch so richtig in Brailleschrift.“

In dem 840-Einwohner-Ort St. Nikolaus werden seit mehr als 50 Jahren Wünsche, Bilder und Gedichte beantwortet. Nach Angaben der Deutschen Post ist es das älteste Nikolauspostamt in Deutschland. Das nahe der französischen Grenze gelegene St. Nikolaus ist den Organisatoren zufolge bundesweit der einzige Ort mit diesem Namen. Am 24. Dezember schließt das Nikolauspostamt für dieses Jahr.

