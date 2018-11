später lesen Der rheinland-pfälzische Wald leidet unter dem Klimawandel FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Der Wald in Rheinland-Pfalz ist krank. 84 Prozent der Bäume sind zumindest leicht geschädigt, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) bei der Präsentation des Waldzustandsberichts 2018 am Donnerstag in Mainz. dpa