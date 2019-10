Der Samstag wird sonnig und trocken an Rhein, Mosel und Saar

Die Sonne strahlt durch die herbstlich verfärbten Blätter eines Baumes. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild.

Offenbach Ein freundlicher Herbsttag steht den Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bevor. Am Samstagvormittag kann es mancherorts zwar noch neblig sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

