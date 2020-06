Der Sommer kommt: Dienstag bis 30 Grad

Ein Stand-up-Paddler im Wasser. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Offenbach Mit leichten Verzögerungen kommt der Sommer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu seinem kalendarischen Start (20. Juni, 23.43 Uhr) in die Gänge: Für den Sonntag erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach heiteres bis wolkiges Wetter und einzelne Schauer, vor allem in der Südhälfte können sich auch Gewitter bilden.



Die Höchsttemperaturen dürften 22 bis 26 Grad erreichen, teilte der DWD am Samstag mit. Am Abend sollen die Wolken von Westen her dichter werden, Niederschlag wird kaum erwartet.