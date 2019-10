Traben-Trarbach : IT-Spezialisten wühlen sich durch ungeheure Datenmengen

Traben-Trarbach Die Beschlagnahme des Bunkers steht kurz bevor. Wird X. verurteilt, entscheidet das Land über die weitere Nutzung.

Das ehemalige Amt für Wehrgeophysik auf dem Mont Royal in Traben-Trarbach mit seinen Gebäuden und dem Hochsicherheitsbunker war bis Ende 2012 als größter Arbeitgeber die Institution in der 5500 Einwohner zählenden Stadt. „Es war unser Amt, fast schon ein familiärer Betrieb“, sagt Patrice Langer, Stadtbürgermeister von Traben-Trarbach, der dort selbst 35 Jahre beschäftigt war. Er hat mit vielen ehemaligen Kollegen gesprochen, die meisten schüttelten nur den Kopf und sagten: „Es ist erschütternd, was aus unserem Amt geworden ist.“