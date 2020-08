Wetter/Klima : Hitze und Dürre: Erste Gemeinden rufen zum Wassersparen auf

Trier Weil Menschen ihre Pools befüllen und Gärten bewässern, ist der Wasserverbrauch stark gestiegen, in manchen Orten um 50 Prozent. Jetzt beginnen Verbote, Appelle und Mahnungen.

Nach extrem heißen und schwülen Tagen wird es hier und dort zwar gewittern. Doch während in dem einen Ort Sturzfluten vom Himmel kommen und Hänge abrutschen, fällt ein paar Kilometer weiter kein bisschen Regen. „Das ist der punktuelle Tropfen auf den heißen Stein“, sagt TV-Wetterexperte Dominik Jung. Flächendeckender Landregen, der die Dürre beenden könnte, sei nicht in Sicht. Der Dürremonitor Deutschland des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung zeigt ein Bild, das inzwischen allzu vertraut ist: Rot ist auf den Karten die dominierende Farbe. Rund um Prüm, in Teilen der Vulkaneifel und des Hochwaldes herrscht „außergewöhnliche Dürre“. Schlimmer geht’s nicht. Auch in den meisten anderen Orten der Region ist die Dürre „extrem“ oder „schwer“. Gleichzeitig ist der Wasserverbrauch deutlich gestiegen, weil Menschen ihre Gärten bewässern oder neue Pools befüllen, die sie darüber hinwegtrösten, dass der Urlaub an der Küste ausfiel. In Bitburg fließen 25 Prozent mehr Wasser als im Winter: Verbrauchten die Bitburger im Januar noch 171 Liter Wasser pro Kopf, so sind es nun 215. In manchen Wasserwerken der VG Saarburg-Kell ist der Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr sogar um 50 Prozent in die Höhe geschossen. Wasserversorger aus der Vulkaneifel nennen auch steigende Touristenzahlen als Ursache der „massiv rückläufigen“ Grundwasserbestände.