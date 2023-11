Bloß nicht wegrennen Der Wolf ist zurück – Was tun, wenn er vor einem steht?

Der Wolf ist zurück in Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz. Seit Mai ist es bewiesene Tatsache, dass sich (mindestens) ein Wolf in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach aufhält. Im deutsch-belgischen Grenzgebiet in der Eifel gab es bereits zuvor Sichtungen. Auch in der Umgebung von Hentern im Kreis Trier-Saarburg glauben Menschen, einen Wolf gesehen zu haben. Und im Oktober soll ein Wolf in Thalfang am Erbeskopf unterwegs gewesen sein und dabei Schafe gerissen haben. Eine DNA-Probe soll Klarheit bringen, ob es sich wirklich um einen Wolf handelte.