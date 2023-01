Umwelt : Wolfspaar lässt sich in der Eifel nieder: Gibt es dieses Jahr Nachwuchs?

Eine Wolfsfamilie im französischen Tierpark Sainte Croix. Experten rechnen damit, dass auch das neu in der belgischen Eifel angesiedelte Wolfspaar bald Nachwuchs bekommen dürfte. Foto: Parc Animalier de Sainte-Croix/Morgane Bricard

Trier Der Wolf ist zurück — das ist nicht neu. Jetzt gibt es allerdings erstmals Erkenntnisse, dass sich ein Wolfspaar in der Eifel unweit von Prüm angesiedelt hat. Und Nachwuchs ist in Sicht.

Künftig werden weite Landesteile von Rheinland-Pfalz dauerhaft von Wölfen besiedelt sein. Mit dieser Information wartete vor wenigen Wochen das Mainzer Umweltministerium auf. Danach muss in Zukunft in allen rheinland-pfälzischen Regionen „mit einzelnen Tieren und auch Rudeln zu rechnen“ sein, heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Freien Wähler.

Bislang ist in Rheinland-Pfalz allerdings erst ein Wolfsrudel mit bis zu 13 Tieren heimisch – das im Westerwald lebende sogenannte Leuscheider Rudel. In anderen Landesteilen – etwa der Eifel oder dem Hunsrück – tauchten in der Vergangenheit zwar immer wieder einzelne Tiere auf, die aber anschließend auch wieder verschwanden.

Das scheint sich inzwischen geändert zu haben. Wie die Tageszeitung Luxemburger Wort unter Verweis auf Experten des wallonische Wolfsnetzwerks Le Réseau Loup berichtet, hat sich vor kurzem ein Wolfspaar in der Gegend von Büllingen niedergelassen. Büllingen liegt in der belgischen Eifel nördlich von St. Vith und nur wenige Kilometer entfernt von Auw bei Prüm (Eifelkreis) oder Hallschlag (Vulkaneifelkreis). Das Wolfspaar bewege sich zwischen Belgien und Deutschland, heißt es in dem Bericht. Ein belgischer Wolfsexperte wird mit den Worten zitiert, dass man damit rechne, dass das Wolfspaar in diesem Jahr ein Rudel gründen werde.

Schon vor zwei Jahren wurde in der Nähe des unweit von Büllingen gelegenen Orts Bütgenbach ein Wolfspaar gesichtet worden sein, das in den zurückliegenden Jahren zwei Würfe gehabt haben soll. Eine Vermutung ist, dass das Weibchen des jetzt in der belgischen Eifel lebenden Wolfspaares aus einem dieser Würfe stammt.

Der Wolf ist zurück: Angriffe auf Nutztiere nehmen zu

Nach Angaben des Luxemburger Worts haben in der belgischen Grenzregion die Angriffe auf Nutztiere in den vergangenen Monaten zugenommen. Erst vor wenigen Tagen wurde auf einem Bauernhof im belgischen Florenville ein gerissenes Schaf entdeckt. Auch ein Ende Dezember im nordluxemburgischen Ulfingen getötetes Schaf geht vermutlich auf das Konto eines Wolfs.

Das nordrhein-westfälische Umweltministerium hat schon vor vier Jahren das Wolfsgebiet Eifel – Hohes Venn ausgewiesen. Ein derartiges Wolfsgebiet wird nur festgelegt, wenn ein Wolf über die Dauer von bis zu einem halben Jahr mehrfach in einem Gebiet nachgewiesen werden kann.

In der Region Trier haben Wölfe in den zurückliegenden sieben Jahren insgesamt 75 Tiere gerissen – meist Schafe oder Ziegen. Die zahlenmäßig größten Verluste gab es im Eifelkreis (28), gefolgt vom Kreis Bernkastel-Wittlich (23), dem Kreis Trier-Saarburg (15) und dem Vulkaneifelkreis (9). Die Ausgleichszahlungen des Landes halten sich in Grenzen. Laut einer Auflistung des Landes wurden die Tierhalter in der Region mit insgesamt gerade einmal 7100 Euro für die von Wölfen getöteten oder verletzten Nutztiere entschädigt.

Nach Angaben von Umweltministerin Katrin Eder ist in Rheinland-Pfalz bisher noch kein „Problemwolf“ bekanntgeworden, der sich „Menschen nähert oder wolfsgesicherte Zäune überwindet“. Solche Tiere können nach Eders Worten, falls andere Maßnahmen nicht helfen, letztlich ausnahmsweise getötet werden. Natürliche Feinde haben die Tiere in Deutschland nicht – nur Autos überfahren immer wieder mal auch einen Wolf.