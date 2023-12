Klare Regeln Warnschüsse vor Trierer Club: Wann rheinland-pfälzische Polizisten zur Waffe greifen dürfen

Die rheinland-pfälzische Polizei hat im vergangenen Jahr in über 1400 Fällen von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Das waren deutlich weniger Fälle als in den vorausgegangenen Jahren, sagte eine Sprecherin des Mainzer Innenministeriums auf Anfrage unserer Redaktion. Danach haben Polizisten 2022 bei drei Einsätzen auf Menschen geschossen. Vier Personen wurden verletzt, niemand getötet. In drei Fällen gab die Polizei Warnschüsse ab.