Designierte SPD-Chefin wirbt für Reform plus Regierung

Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles will auf die Sorge vieler Genossen eingehen, den Sozialdemokraten könnte in einer erneuten Koalition mit der Union die Erkennbarkeit verloren gehen. „Darüber müssen wir auch reden. Denn beide Anliegen - gute Arbeit in der Regierung zu leisten und gleichzeitig auch unseren eigenen Laden auf Vordermann zu bingen -, das sind zwei wichtige und gleichberechtigte Anliegen“, sagte die Fraktionschefin am Sonntag vor der vierten SPD-Regionalkonferenz in Mainz. dpa