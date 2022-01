Designierter Grünen-Chef bestürzt über Tod von Polizisten

Omid Nouripour spricht in seinem Abgeordnetenbüro in einem Interview mit der Dpa. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Berlin Der designierte Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hat den gewaltsamen Tod zweier Polizisten in Rheinland-Pfalz als „extrem bedrückend“ bezeichnet. Polizisten leisteten ihren Dienst für das Allgemeinwohl und arbeiteten gerade in der Pandemie „Millionen Stunden und Überstunden“, sagte Nouripour am Montag in Berlin.

„Wenn sie bei Verkehrskontrollen so unter Lebensgefahr sind, ist das eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit, und wir werden hoffentlich sehr schnell Erkenntnisse haben.“ Den Hinterbliebenen drückte er sein Mitgefühl aus. „Ich glaube, wir sind alle bei ihnen und wissen, dass ihr Verlust unser aller Verlust ist.“

Auch die designierte Co-Parteichefin Ricarda Lang zeigte sich betroffen. „Heute haben zwei junge Menschen in Kusel, eine Polizistin und ein Polizist, im Dienst ihr Leben verloren. Wir sind alle erschüttert über diese Tat“, sagte sie. „Wir möchten uns bedanken bei unseren Beamtinnen und Beamten, die trotz täglichen Gefahren für unser aller Sicherheit sorgen und unabhängig von den Tatmotiven, zu denen man im Moment noch nichts sagen kann, ist glaube ich klar, dass der Schutz unserer Polizistinnen und Polizisten unser aller Anliegen sein muss.“

In der Nacht zum Montag waren bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt worden. Die Hintergründe des Geschehens sind den Angaben zufolge noch unklar. Die Beamten der Polizeiinspektion Kusel seien auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs gewesen, hieß es. Die Täter waren flüchtig.

© dpa-infocom, dpa:220131-99-914825/4

(dpa)