Destillerie aus Worms bei Bar-Awards ausgezeichnet

Worms/Berlin Bei den im Corona-Jahr veränderten Mixology Bar Awards ist diesmal auch die Destille Kaltenthaler aus Worms prämiert worden. Ausgezeichnet wurden sie und die Agentur Gegenwart Consulting (Frankfurt) für ihren „Quarantini Social Dry Gin“.

Bei diesem Gin gehen pro verkaufter Flasche 5 Euro an lokale Bars, Gastro&Händler. Sieger der Awards waren die „The Kinly Bar“ im Frankfurter Bahnhofsviertel, das „One Trick Pony“ im Freiburger Viertel Oberlinden und die „Lemon Lounge“ am Bremer Stadtgraben

Normalerweise gibt es bei den seit 2007 vergebenen Preisen Kategorien wie zum Beispiel „Bar des Jahres“. Als solche war im Herbst 2019 schon für das Jahr 2020 die „Kinly Bar“ ausgezeichnet worden. Nun bekamen die dortigen Macher den Award in der Kategorie „Nachhaltigkeit&Bildung“. Das „One Trick Pony“ gewann in der Kategorie „Strategie&Zukunft“, die „Lemon Lounge“ wurde für ihr „Konzept in Flaschen“ prämiert. Der Bar gelinge es, mit ihrem Angebot an Bottled Cocktails für Interessenten außerhalb der eigenen Räume zugänglich zu sein.