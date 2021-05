Deutlich mehr Anzeigen über Onlinewache im Saarland

Saarbrücken In der Corona-Pandemie wird die Onlinewache der saarländischen Polizei deutlich mehr genutzt. Derzeit gingen über das Portal durchschnittlich 31 Anzeigen am Tag ein, teilte das Landespolizeipräsidium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im Jahr 2019 wurden im Schnitt täglich sieben Anzeigen digital erstattet. Starke Steigerungen bei den Eingängen seien beim Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 und zum Start der zweiten Welle im Herbst 2020 verzeichnet worden.

Insgesamt gingen im vergangenen Jahr 7449 Anzeigen über die Onlinewache ein. 2019 waren es 2494 Vorgänge. Die virtuelle Anlaufstelle ist seit Anfang Dezember 2018 geschaltet: Bürger können seitdem bestimmte Straftaten auch von zu Hause aus oder unterwegs per Internet in der Onlinewache anzeigen - und müssen nicht mehr persönlich zur Polizei gehen.

„Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bietet die Onlinewache eine Lösung zur Kontaktreduzierung und somit gleichermaßen Schutz für die Bürger*innen und die polizeilichen Einsatzkräfte“, teilte die Polizei mit. Nutzer bräuchten für eine Anzeige im Schnitt 29:31 Minuten, wie eine Auswertung ergab. Angesichts der regen Nutzung könne man sagen, dass sich die Onlinewache inzwischen etabliert habe.

Ein Großteil der Anzeigen erfolge wegen Betrugsdelikten, sie machten knapp die Hälfte aus. Weitere Schwerpunkte seien Eigentumsdelikte und Sachbeschädigungen. Vereinzelt gingen auch Anzeigen mit Bezug zur Corona-Pandemie ein. Nicht online zur Anzeige gebracht werden können Gewaltstraftaten, Verkehrsunfälle und Delikte, die einen sofortigen Polizeieinsatz erfordern.