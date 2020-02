Deutlich mehr Aufenthaltsverbote gegen Störer beim Fußball

Mainz Der Pokalhit zwischen Mainz und Kaiserslautern, das Rhein-Main-Derby zwischen den 05ern und Frankfurt sowie Nachbarschaftsduelle in Liga drei - Fußballeinsätze haben die Polizei in Rheinland-Pfalz gut beschäftigt: Ein Ergebnis: viel mehr Aufenthaltsverbote für Störer.

Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat in der laufenden Fußball-Saison 2019/20 landesweit schon deutlich mehr Aufenthalts- und Betretungsverbote für Störer verhängt als in der Spielzeit davor. Insgesamt waren es 2019/20 bereits 114, wie das Innenministerium in Mainz auf eine Anfrage aus der CDU-Fraktion mitteilte. In der ganzen Saison 2018/19 sprachen die Polizeipräsidien im Land demnach nur 23 Verbote aus.