Deutlich mehr Ermittlungsverfahren wegen Terrorverdachts

Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen Terrorverdachts ist in Rheinland-Pfalz deutlich gestiegen. Bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz seien im vergangenen Jahr 37 Verfahren wegen Verdachts auf Mitgliedschaft oder Unterstützung einer ausländischen Terrorvereinigung anhängig gewesen - gegen je einen Beschuldigten mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz, teilte Justizminister Herbert Mertin (FDP) auf eine Anfrage von AfD-Fraktionschef Uwe Junge hin mit. Im Jahr 2016 führte die Behörde zwei Verfahren gegen je einen Beschuldigten, 2015 ein Verfahren gegen sechs Beschuldigte. Die meisten Prüfungen könnten dem islamistisch motivierten Terrorismus zugeordnet werden. Die Zahlen wurden am Donnerstag veröffentlicht. dpa