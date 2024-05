Rheinland-Pfalz Deutlich mehr Fälle von Ringelröteln gemeldet

Die Zahl der gemeldeten Fälle von Ringelröteln an Schulen und Kitas ist in Rheinland-Pfalz seit Anfang des Jahres deutlich gestiegen. Allein im Mai haben die Gesundheitsämter bislang 146 Infektionen in Gemeinschaftseinrichtungen übermittelt, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz am Mittwoch auf dpa-Anfrage mitteilte. Das sind demnach fast so viele wie im gesamten April mit 172 übermittelten Fällen und deutlich mehr als im März (85), Februar (27) oder Januar (6). Zuvor hat der Südwestrundfunk (SWR) darüber berichtet.