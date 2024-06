Energie Deutlich mehr Ladekapazität für E-Autos in Rheinland-Pfalz

Die Ladekapazität für E-Autos in Rheinland-Pfalz ist innerhalb eines Jahres um etwa 48 Prozent gewachsen. Wie die Energieagentur Rheinland-Pfalz am Mittwoch mitteilte, standen zum Jahresende 2023 landesweit 2232 öffentliche Ladesäulen zur Verfügung, fast doppelt so viele wie 2021. Bei einem Großteil der öffentlichen Lademöglichkeiten handle es sich um Normalladesäulen, aber auch mehr als 600 Schnellladesäulen gebe es in dem Bundesland, teilte die Agentur weiter mit. Pro 100 E-Autos und Plug-in-Hybride verfüge man so über knapp vier öffentliche Ladepunkte, was 4279 Ladepunkten insgesamt und einer Gesamtladekapazität von 166.039 Kilowatt entspreche.