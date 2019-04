später lesen Deutlich mehr Parteien als 2014 kandidieren bei Europawahl Teilen

Bei der Wahl zum EU-Parlament am 26. Mai kandidieren in Rheinland-Pfalz deutlich mehr Parteien als bei der gleichen Abstimmung vor fünf Jahren. Diesmal wurden 40 Wahlvorschläge zugelassen. Das seien „16 mehr im Vergleich zur letzten Europawahl im Jahr 2014“, teilte Landeswahlleiter Marcel Hürter in Bad Ems am Mittwoch mit. dpa