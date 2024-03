Osterferien Deutlich mehr Verkehr Richtung Süden erwartet

Der ADAC rechnet angesichts des Beginns der Osterferien in elf Bundesländern an diesem Freitag mit spürbar mehr Verkehr und Staus in Richtung Süden. „Die Spitzenzeiten liegen am Freitag von 13.00 bis 19.00 Uhr, am Samstag und Sonntag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 20.00 Uhr“, teilte der Automobilclub mit. Besonders verkehrsreiche Strecken in Rheinland-Pfalz sind die Autobahn 3 Oberhausen-Frankfurt, die A5 Frankfurt-Karlsruhe sowie die A61 Mönchengladbach-Koblenz-Ludwigshafen.