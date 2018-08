später lesen Wetter Deutliche Abkühlung zum Wochenende erwartet FOTO: Karl-Josef Hildenbrand FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Ende dieser Woche wird es deutlich kühler in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Deutsche Wetterdienst sagte am Dienstag einen Rückgang auf 18 bis 24 Grad voraus. Doch zunächst bleibt es am Mittwoch und Donnerstag noch hochsommerlich warm. dpa