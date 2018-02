später lesen Deutsch-Arabische Kinderliteratur: Wenig Nachfrage Teilen

Zweisprachige Kinderbücher in Deutsch und Arabisch sind nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen weiter ein Nischenprodukt. „Die Nachfrage besteht in wirklich homöopathischen Dosen“, sagte die Vorstandsvorsitzende Renate Reichstein der Deutschen Presse-Agentur. Zwar sei nach dem Zuzug vor allem syrischer Flüchtlinge die Diskussion unter Verlagen wieder aufgeflammt, dass man wie bei Kindern türkischer Einwanderer vor Jahrzehnten zweisprachige Bücher für die Kleinen benötige. Aber man bekomme die Eltern und Bezugspersonen nicht in den Buchhandel. dpa