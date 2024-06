International Deutsch-tschechischer Zukunftsfonds stellt Jahresthema vor

Ein Sportfestival im nordböhmischen Most während der Olympischen Spiele von Paris wird mit 360 000 Euro gefördert. Es findet vom 26. Juli bis zum 11. August an einem See statt, der aus einem renaturierten Braunkohletagebau entstanden ist. Ziel ist es, vor allem Kinder zur Bewegung zu animieren und ihnen neue Sportarten näherzubringen. Most liegt rund 60 Kilometer südlich von Dresden.