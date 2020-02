Deutsche aus Virus-Gebiet auf dem Weg nach Frankfurt

Eine Frau trägt einen Mundschutz. Foto: Fabian Strauch/dpa/Archivbild.

Frankfurt/Germersheim Die aus dem chinesischen Ausbruchsgebiet des Coronavirus ausgeflogenen Deutschen werden am Frankfurter Flughafen erwartet. Ihre Reise nahm eine andere Route als geplant.



Der Frankfurter Flughafen und die Behörden in Hessen und Rheinland-Pfalz bereiten sich auf die Ankunft einer Bundeswehrmaschine mit deutschen Passagieren aus dem chinesischen Coronavirus-Gebiet vor. Die Maschine nahm auf dem Weg dorthin eine andere Route als geplant, da sie nicht in Moskau zwischenlanden durfte. Stattdessen sei der Flieger nach Helsinki umgeleitet worden, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Samstag in Bonn. Erwartet wurde, dass die Maschine am Nachmittag in Frankfurt eintrifft.

Man sei sicher in Helsinki gelandet, twitterte die Luftwaffe. Die Crew werde gewechselt und die Maschine vor dem Weiterflug nach Frankfurt aufgetankt. Der Airbus A310 mit deutschen Staatsbürgern und Familienangehörigen an Bord war in der Nacht in der besonders vom Ausbruch des neuen Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan gestartet. Nach Angaben der Behörden sind weder Erkrankte noch Verdachtsfälle in der Maschine.

Nach der Ankunft am Frankfurter Flughafen sollen die Menschen schon an Bord von Medizinern begutachtet und befragt werden. Danach werden sie in ein sogenanntes Medical Assessment Center gebracht - eine umgewidmete Sporthalle, in der Feldbetten und Untersuchungsräume bereitstehen. Dort sollen sie erneut untersucht und betreut werden. Sollte dabei jemand Symptome zeigen, werde er in die Frankfurter Universitätsklinik in eine Isolierstation gebracht, heißt es vom Frankfurter Gesundheitsamt. Danach sollen die Rückkehrer zu einem Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Germersheim gebracht werden, wo sie für zwei Wochen in Quarantäne bleiben müssen.