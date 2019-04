später lesen Deutsche Basketballer bestreiten ersten WM-Test Teilen

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet ihren ersten Test in der WM-Vorbereitung am 11. August in Trier gegen Schweden. Das gab der Deutsche Basketball-Bund am Montag bekannt. Anschließend stehen für die Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl der Supercup vom 16. bis 18. August in Hamburg sowie voraussichtlich zwei weitere Testspiele in Japan an. dpa