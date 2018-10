später lesen Deutsche Künstlerin Charline von Heyl in New York gefeiert FOTO: Christina Horsten FOTO: Christina Horsten Teilen

Die in Mainz geborene Künstlerin Charline von Heyl (58) hat mit einer neuen Ausstellung in New York US-Kritiker begeistert. „Die aufregendste amerikanische Künstlerin momentan ist die Deutsche Charline von Heyl“, lobte das renommierte Magazin „New Yorker“. dpa