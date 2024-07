Spaß & Sport Deutsche Murmel-Mannschaften kämpfen um Meisterschale

Das Runde muss ins Runde: Zur Deutschen Meisterschaft im Kuhlemurmeln treten am Samstag (27.7.) insgesamt 25 Mannschaften mit je 4 Spielern in Weisenheim am Sand an. „Die Teams kommen aus dem ganzen Bundesgebiet - vom Westlichen Ostfriesland über Nordhessen bis ins Erzgebirge“, sagte der Vorsitzende des ASV Weisenheim am Sand, Helmut Müller, der Deutschen Presse-Agentur. „Gespielt wird in sieben Gruppen mit drei und einer Gruppe mit vier Mannschaften. Das Eröffnungsspiel bestreitet der Meister von 2024, Kirchen aus Hessen, gegen den ASV Weisenheim 1.“