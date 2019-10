Deutsche Polizeigewerkschaft hat neuen Landesvorsitzenden

Ein Polizeibeamter in Schutzkleidung. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild.

Trier Thomas Meyer ist neuer Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Rheinland-Pfalz. Der 49-Jährige wurde am Dienstag auf dem Landesdelegiertentag in Trier mit 96 Prozent Zustimmung in das Amt gewählt, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Thomas Meyer aus Kottenheim bei Mayen (Kreis Mayen-Koblenz) folgt auf Benno Langenberger (61), der nicht mehr zur Wahl angetreten war. Die Polizeigewerkschaft zählt landesweit rund 3000 Mitglieder.