Saarland Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert acht Projekte

Sanierungen an Dächern, Fachwerk und antiken Mauern: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz will im Saarland dieses Jahr mindestens acht Projekte an Denkmälern fördern. Dazu gehört die Dachsanierung des Bootshauses des Saarbrücker Kanu-Clubs in Saarbrücken, wie die Stiftung in Bonn mitteilte. Die Schiefereindeckung des Fachwerkbaus stamme aus dem Jahr 1912 und sei stark beschädigt.