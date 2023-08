Von der Mosel bis nach Sachsen Diese Kandidatinnen stellen sich der Wahl zur Deutschen Weinkönigin 2023

Neustadt an der Weinstraße · Wein ist ihre große Leidenschaft und sie wissen sehr gut darüber Bescheid. Auch in diesem Jahr treten wieder Kandidatinnen aus den verschiedenen Anbaugebieten zur Wahl an, um Deutsche Weinkönigin zu werden.

21.08.2023, 11:02 Uhr

Sarah Röhl könnte die nächste Deutsche Weinkönigin von der Mosel werden. Foto: Monika Traut-Bonato

Von Torben Witek