Krone zu vergeben Wahl zur Deutschen Weinkönigin 2023: Wann es ernst wird und wer gewinnen kann

Die Deutsche Weinkönigin wird in zwei Runden gewählt. Zuerst kommt der Vorentscheid am 23. September (Samstag). Von den zwölf Weinköniginnen bleiben anschließend nur noch fünf übrig, die ins Finale am 29. September (Freitag) einziehen. Dort fällt dann die Entscheidung, welche von ihnen sich die nächste Krone aufsetzen darf, um den Weinanbau in ganz Deutschland zu repräsentieren.