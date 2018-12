später lesen Deutscher Engagementpreis für Projekt für saubere Gewässer Teilen

Der Deutsche Engagementpreis 2018 geht an ein von Paddlern an der Mosel gegründetes Projekt für die Reinhaltung von Gewässern. Das „Clean River Project“ ist einer von sechs Preisträgern der mit je 5000 Euro dotierten Auszeichnung, mit der seit 2009 bürgerliches Engagement in Deutschland gewürdigt wird, wie die Veranstalter mitteilten. dpa