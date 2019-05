Deutscher Forscher in Nationalpark ums Leben gekommen

Nationalpark Torres del Paine in Patagonien. Foto: Francisco Negroni/EFE/Archivbild.

Punta Arenas Ein deutscher Forscher ist im äußersten Süden von Chile ums Leben gekommen. Die Leiche des Mannes sei am Freitag in einem See im Nationalpark Torres del Paine in Patagonien entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Forstbehörde CONAF der Deutschen Presse-Agentur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Wissenschaftler wurde seit Tagen vermisst.