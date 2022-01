Deutscher Wetterdienst: Vorhersagen waren frühzeitig

Die Ahrtalschleife bei Altenahr nach der Flut. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Mainz Im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe mit 135 Toten sprechen sechs Vertreter des Deutschen Wetterdiensts über Warnungen. Sie sind erschüttert über die Folgen des für sie vorhersehbaren Unwetters.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nach Einschätzung mehrerer Vertreter rechtzeitig vor einem Unwetter mit extremen Niederschlägen an der Ahr gewarnt. Der DWD habe „sehr frühzeitig erste Hinweise“ gegeben, sagte der Präsident der Bundesbehörde, Gerhard Adrian, am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags in Mainz.

Schon am 11. Juli habe es eine erste Vorabinformation über ein größeres Niederschlagsgebiet gegeben. Am Vormittag des 13. Juli sei eine extreme Unwetterwarnung herausgegeben worden. „Davon geben wir pro Jahr nur ganz wenige heraus“, sagte Adrian.

Renate Hagedorn, DWD-Vorstandsmitglied, zuständig für den Bereich Wettervorhersagen, sagte: „Wir haben rechtzeitig gewarnt und waren erschüttert, was tatsächlich passiert ist.“

„Ich bin überzeugt, dass der Wetterdienst nach dem Stand von Wissenschaft und Technik gearbeitet hat und auch unsere Produkte so rausgegangen sind“, sagte Adrian. Für die Bewertung, was mit dem Wasser am Boden passiere, habe der DWD aber keine Kompetenz.

„Am Mittwochmorgen gingen alle davon aus, dass es in einzelnen Regionen an einzelnen Flüssen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu extremen Ereignissen kommen wird“, sagte der für Beratungs- und Warndienste zuständigen Abteilungsleiter beim DWD, Thomas Kratzsch.

Zur Unwetterkatastrophe mit insgesamt 135 Toten im nördlichen Rheinland-Pfalz kam es in der Nacht von Mittwoch (14. Juli) auf Donnerstag. Davon starben 134 Menschen im Ahrtal. Hunderte Menschen wurden bei der Sturzflut verletzt und Teile des Tals verwüstet. Auch ein halbes Jahr später leben noch zahlreiche Menschen in Ausweichquartieren.

Eine DWD-Unwetterwarnung vor extrem ergiebigem Dauerregen - wie für Ahrweiler vom Dienstagmorgen - in der höchsten Stufe 4 sei extrem selten und seines Wissens nach nur eine von zwei im gesamten Jahr 2021 für Deutschland gewesen, sagte Kratzsch. Die andere aus dem Februar habe sich auf Schnee und Glatteis bezogen.

Der Beratungsbedarf von Kommunen und Einsatzkräften war nach Einschätzung des Leiters der Vorhersage- und Beratungszentrale des DWD aber recht gering. „Es ist relativ ruhig gewesen bei der Wetterlage“, sagte Franz-Josef Molé. „Das war ein Zeichen für mich, dass alle ihre Arbeit machen.“

Er sei davon ausgegangen, dass sie Vorkehrungen treffen, denn der DWD habe alle Kommunikationswege genutzt, auch das bundeseigene Warnsystem MoWaS. „Das machen wir sehr selten“, betonte Molé. „Es war sicher, dass der Großraum Eifel betroffen ist.“ Bei so einer Voraussage sei klar, dass sie ernst zu nehmen sei.

Nach Einschätzung von Wasserbauingenieur Boris Lehmann stand am Nachmittag vor dem zerstörerischen Hochwasser fest, dass man es mit einer Katastrophe zu tun hatte. Die Flutkatastrophe sei aber „auf keinen Fall“ schon 24 Stunden oder noch länger im Vorfeld absehbar gewesen. Die Gewissheit, dass es zu einer Flutkatastrophe komme, könne nicht allein von Regenmengen abgeleitet werden, sagte der Professor der Technischen Universität Darmstadt.

„Ab dem Moment, in dem klar war, dass Hochwasserschutzmaßnahmen versagen“, also am Mittwochnachmittag, gehe die Verantwortlichkeit an die Zuständigen vor Ort, sagte der Sachverständige Lehmann. „Die Schlussfolgerung, dass es zu einer nie da gewesenen Flut kommt, ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch von der Kreisverwaltung gezogen worden.“

