Deutscher Wetterdienst: „Wir haben rechtzeitig gewarnt“

Mainz Mit einem Untersuchungsausschuss arbeitet der rheinland-pfälzische Landtag die Flutkatastrophe mit 135 Toten vom Juli 2021 auf. In der sechsten Sitzung geht es erneut um Hochwasserprognosen und Warnungen.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) war nach den Worten des für Beratungs- und Warndienste zuständigen Abteilungsleiters am Montagmorgen - und somit zwei Tage vor der Flutkatastrophe an der Ahr - klar, dass ein extremes meteorologisches Ereignis bevorsteht. „Am Mittwochmorgen gingen alle davon aus, dass es in einzelnen Regionen an einzelnen Flüssen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu extremen Ereignissen kommen wird“, sagte Thomas Kratzsch am Freitag im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Landtags in Mainz.