Deutsches Weininstitut: Kein Eiswein in Rheinland-Pfalz

Trotz der jüngsten Kälteperiode sind die rheinland-pfälzischen Winzer bei der Eiswein-Lese wohl leer ausgegangen. Insgesamt habe in den vergangenen Monaten in Deutschland nur ein gutes halbes Dutzend Betriebe in den Anbaugebieten Baden, Württemberg und Saale-Unstrut überhaupt Eiswein lesen können, sagte der Sprecher des Deutschen Weininstituts, Ernst Büscher, am Donnerstag in Bodenheim bei Mainz. In der Nacht habe noch ein Winzer aus Südbaden bei Temperaturen von minus 12 Grad rund 140 Liter aus Spätburgunder-Trauben für die süße Spezialität gewonnen. dpa