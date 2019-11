Deutsches Weininstitut zeichnet Winzersekte aus

Ein mit Sekt befülltes Glas. Foto: Peter Endig/zb/dpa/Archivbild.

Mainz Die Nachfrage nach gehobenen Sekten von Winzern in Deutschland ist nach Einschätzung des Deutschen Weininstituts ungebrochen. Auch im Ausland gebe es eine wachsende Nachfrage, sagte die Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts, Monika Reule, bei einer Preisverleihung für die besten Winzersekte des Jahres am Mittwochabend in Mainz.

Ausländische Abnehmer wüssten das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis von hochwertigen Sekten aus Deutschland gegenüber dem Champagner oder dem spanischen Cava zu schätzen.