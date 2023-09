Internationaler Erfolg Viertagewoche bald auch in Deutschland? Firmen für Testphase gesucht

Info

Die Viertagewoche soll in Zukunft die Arbeitszeit um einen Tag in der Woche reduzieren – also von den bisherigen fünf auf in Zukunft vier Tage. Dabei ist geplant, dass das Gehalt gleich bleibt, trotz 20 Prozent weniger Arbeitsstunden. In der Praxis gibt es jedoch auch bereits umgesetzte Modelle, bei denen das Gehalt entsprechend der reduzierten Arbeitszeit gekürzt wird oder dieselbe Arbeitszeit an einem Tag weniger geleistet werden muss. Viele Arbeitnehmer erhoffen sich von dem zusätzlichen Tag frei eine bessere Work-Life-Balance.