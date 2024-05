Was lohnt sich in der Region Trier? Das sind die beliebtesten Deutschlandticket-Strecken

Für Menschen in der Region Trier bietet es sich natürlich an, das 49-Euro-Ticket für eine Reise nach Luxemburg zu nutzen. Reisende können am Hauptbahnhof ganz einfach in die RE11 einsteigen und bis zur Grenze fahren. Danach geht es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die in Luxemburg kostenlos sind, weiter.